Красивий м'яч Модрича та холоднокровний Бензема: як Реал взяв Суперкубок Іспанії – відео голів

Мадридський Реал став володарем Суперкубка Іспанії. "Королівський клуб" зумів переграти чинних володарів трофею Атлетік Більбао.

Лідери Реала зробили свою справу

38-м хвилин знадобилось гостям, щоб стати ближчими на крок до перемоги у Суперкубку Іспанії. Родріго зробив усе для взяття воріт. Він віддав на вільного Модрича. 36-річний ветеран Реала обвідним ударом в один дотик прошив сітку воріт Атлетіка.

До теми Реал – переможець Суперкубка Іспанії

Голкіпер господарів лише поглядом провів м'яч у власні володіння.

Відео голу Модрича

У другому таймі "вершкові" подвоїли перевагу. Бензема заробив пенальті та сам взявся його виконувати. Воротар клубу з Більбао вгадав напрямок пострілу, але дотягнутись до м'яча не зумів.

Відео пенальті Бензема

Реал здобув перемогу над Атлетіком у фіналі Суперкубка Іспанії з рахунком 0:2. Підопічним Карло Анчелотті вдалось перемогти чинних володарів трофею.

Для "Королівського клубу" подібний кубок став 12-м в історії.