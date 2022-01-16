Красивий м'яч Модрича та холоднокровний Бензема: як Реал взяв Суперкубок Іспанії – відео голів
Джерело:24 канал
Мадридський Реал став володарем Суперкубка Іспанії. "Королівський клуб" зумів переграти чинних володарів трофею Атлетік Більбао.
Лідери Реала зробили свою справу
38-м хвилин знадобилось гостям, щоб стати ближчими на крок до перемоги у Суперкубку Іспанії. Родріго зробив усе для взяття воріт. Він віддав на вільного Модрича. 36-річний ветеран Реала обвідним ударом в один дотик прошив сітку воріт Атлетіка.
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Голкіпер господарів лише поглядом провів м'яч у власні володіння.
Відео голу Модрича
У другому таймі "вершкові" подвоїли перевагу. Бензема заробив пенальті та сам взявся його виконувати. Воротар клубу з Більбао вгадав напрямок пострілу, але дотягнутись до м'яча не зумів.
Відео пенальті Бензема
Реал здобув перемогу над Атлетіком у фіналі Суперкубка Іспанії з рахунком 0:2. Підопічним Карло Анчелотті вдалось перемогти чинних володарів трофею.
Для "Королівського клубу" подібний кубок став 12-м в історії.