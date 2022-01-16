Лидеры Реала сделали свое дело

38 минут понадобилось гостям, чтобы стать на шаг ближе к победе в Суперкубке Испании. Родриго сделал все для взятия ворот. Он отдал на свободного Модрича. 36-летний ветеран Реала обводящим ударом в одно касание прошил сетку ворот Атлетика.

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Голкипер хозяев лишь взглядом провел мяч в собственные владения.

Видео гола Модрича

Во втором тайме "сливочные" удвоили преимущество. Бензема заработал пенальти и сам взялся его выполнять. Вратарь клуба из Бильбао угадал направление удара, но дотянуться до мяча не сумел.

Видео пенальти Бенземы

Реал одержал победу над Атлетиком в финале Суперкубка Испании со счетом 0:2. Подопечным Карло Анчелотти удалось победить действующих обладателей трофея.

Для "Королевского клуба" подобный кубок стал 12-м в истории.