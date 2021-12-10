З кожним стартом буду додавати, – Підручний оцінив результат спринту в Хохфільцені

10 грудня 2021 , 16:43
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Джерело:

Суспільне Спорт

Український біатлоніст Дмитро Підручний прокоментував виступ у спринтерській гонці на третьому етапі Кубку світу. Спортсмен фінішував на 18-й позиції.

Підручний: Хід сьогодні був досить хороший

Капітан чоловічої збірної з біатлону зазначив, що з кожним стартом планує покращувати свої швидкісні кондиції. Попри 2 хиби на вогневому рубежі, Підручний задоволений своїм результатом. 

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Дмитро зазначив, що на стрільбі були достатньо складні погодні умови. 

Хід сьогодні був досить хороший. Я вже казав, що з кожним стартом буду додавати, і поки це виходить. Сьогодні лижі добре працювали впродовж всієї гонки, це також допомогло боротися на лижні. Шкода, що два промахи, до того ж останніми пострілами,
– сказав біатлоніст.

Раніше Підручний скаржився на проблеми зі спиною. Він зазначив, що під час спринтерської гонки почувався добре. 

Також спортсмен оцінив цінив якість траси в Хохфільцені. 

"Сьогодні траса також достатньо м’яка, не жорстко вкатана, тому було не легко бігти. На дистанції доводилося постійно вибирати місця там, де траса жорсткіша, відповідно пересуватися було не легко", – додав Дмитро. 

До слова. Гонка переслідування у чоловіків відбудеться у суботу, 11 грудня. Початок старту о 13:15. 
  • Дмитро Підручний фінішував на 18-й позиції у спринтерській гонці в австрійському Хохфільцені.
  • Найкращим серед українців став Артем Прима. 
Автор: Дарина Жданович