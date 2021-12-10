Прорив білорусів

Представник Німеччини Йоганнес Кюн неочікувано переміг у спринтерській гонці. Навіть одне коло штрафу не завадило біатлоністу потрапити на подіум.

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Швед Мартін Понсілуома також відзначився хорошими показниками на дистанції. Він програв німцеві 14 секунд та посів друге місце. До того ж він теж схибив одного разу на рубежі.

Проте головною несподіванкою став представник Білорусі Антон Смольський. Ідеально відпрацювавши на вогневому рубежі, він здобув бронзову нагороду. Це перша медаль для спортсмена на рівні Кубка світу. Білоруська збірна демонструє хорошу готовність до олімпійського сезону. Три спортсмени увійшли до топ-20 у спринтерській гонці.

Неймовірна швидкість Підручного

Найкращий результат серед українців продемонстрував Артем Прима. Попри ідеальну роботу на вогневому рубежі українець фінішував всього на 17 місці.

Не так далеко від Прими розташувався Дмитро Підручний, він 18-й у спринті. Українець двічі поспіль не закрив останню мішені на стрільбищі. Проте його фізичні показники не могли не тішити. Дмитро продемонстрував потужне третє коло, обігнавши багатьох світових лідерів.

Антон Дудченко у підсумку посів 27 місце. Біатлоніст ідеально відпрацював на лежці, проте під час другої стрільби допустив одну хибу, що і вплинуло на його результат.

Артем Тищенко зумів пробитися до гонки переслідування. Він фінішував на 48 місці. Він відправився на одне штрафне коло після першого рубежу. Проте на стійці українець блискавично відпрацював на вогневому рубежі.

За межами топ-60 опинилися Богдан Цимбал. Спершу біатлоніст претендував на потрапляння в залікову зону після першого вогневого рубежу. Проте на стійці Богдан тричі схибив. У підсумку він фінішував на 89 місці.

Результати спринту у чоловіків

1. Йоганнес Кюн (Німеччина, 0+1) 26:05.0

2. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0) +14.3

3. Антон Смольський (Білорусь, 0+0) +20.5

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17. Артем Прима (Україна, 0+0) +54.3

18. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +55.6

27. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +1:10.1

48. Артем Тищенко (Україна, 1+0) +1:40.0

89. Богдан Цимбал (Україна, 0+3) +2:47.9