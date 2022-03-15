Блашко розповіла, що вона з тренером декілька разів перїжджала з місця на місце у Чернігові. І кожен раз доводилося тікати через обстріли та пожежі.

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"Спочатку ми жили у підвалі на лижній базі у Чернігові. Навколо звичайно стріляли, але там було досить безпечно до певного часу. Незабаром нам довелося дуже швидко зібрати речі та поїхати в інше місце", – розповіла спортсменка.

Повний текст публікації Блашко:

"Всім привіт! Я знаю багато хто вже "прокинулися" і зрозуміли що відбувається, але є ще досить велика кількість людей, які думають, що всі фото та відео з 2014 року, що це постановки та фейки. Але ось що відбувалося зі мною за останні дні.

Спочатку ми жили у підвалі на лижній базі у Чернігові. Навколо звичайно стріляли, але там було досить безпечно до певного часу. Незабаром нам довелося дуже швидко зібрати речі та поїхати в інше місце. Нас прихистили люди, які жили з нами разом у тому підвалі. У них було не дуже безпечно, але прямих загроз ще не було. Першим дуже поганим дзвіночком став звук зниження літака над тим районом, де ми знаходилися. Близько 4 ранку. Це страшно.

Страшно тому що ти не чуєш звуку, коли бомба скидається. І ти не знаєш, чи ти живий через 5 секунд. Нам пощастило того разу. Але щастя тривало недовго. Цього ж дня російська армія, що досить неподалік стоїть, почала обстрілювати район, де ми жили цей час. Було зруйновано кілька будинків, сарай, уламки від якого просто наскрізь "прошили" металевий корпус машини мого тренера (можете бачити це на останньому відео).

У великій кількості будинків вікно винесло ударною хвилею. У тому числі й там, де нас дали притулок. І ми всі разом перебралися в інший будинок, де був добрий льох, який витримає удари. Дев'ятеро людей, включаючи одну дитину ночували у льоху розміром приблизно 2*3. Це було байдуже. Живі та добре.

Але цим нещастя цього району не закінчилися, а як виявилося, тільки починалися. Вранці наступного дня з тих самих позицій вони обстрілювали місто, в обід знову перейшли на наш район. Тепер були запальні бомби майже впритул, бо час від пострілу до влучення був мінімальним для будь-якої реакції. Навіть впасти "обличчям у підлогу".

У цей час ми допомагали заклеювати вікна в іншому будинку. І це певною мірою нас врятувало, бо саме в цей будинок снаряд не прилетів. Але навколо все просто палахкотіло. Частина людей залишилася у льоху іншого будинку. Вони випадково зрозуміли, що будинок горить і, на щастя, встигли вискочити. Але одна жінка дуже обгоріла", – розповіла Блашко.