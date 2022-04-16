Война застала биатлонистку в Чернигове

Биатлонистка рассказала, как вместе с другими спортсменами они прятались в подвале на лыжной базе у Чернигова. Она почти не выходила на улицу, поскольку город постоянно бомбили русские войска.

Читайте також Нам пощастило, але щастя тривало недовго, – біатлоністка Блашко про бомбардування Чернігова

Первые 5 дней мы вообще могли поверить, что это происходит. Хотя на лыжной базе были слышны выстрелы, буквально с первого дня. Нам казалось, что это близко. Потом, как показал опыт, было еще далеко.

Мы ежедневно слышали выстрелы и с каждым днем ​​все меньше выходили из подвала,

– сказала Дарья.

Вскоре в подвале исчез свет, а запасы питьевой воды начали заканчиваться. Находиться на территории лыжной базы стало небезопасно.

"На девятый день наступило ощущение, что здесь опасно и надо что-то делать. Случилась такая ситуация, что к нам в очередной раз пришли военные в подвал, начали говорить, что здесь российская диверсионная группа высадилась.

Хотя мы не могли понять до сих пор не можем, это были наши или русские. Потому что смотришь и понимаешь, будто не наши. Как-то не складывается. Мы передали информацию, нам сказали, что это наши.

Была такая ситуация. Один из наших людей вышел и говорит: "Слава Украине". А они так немного втиснулись, выдержали такую ​​маленькую паузу и ответили чуточку с улыбкой: "Героям Слава". Это сразу же бросается в глаза, напрягаешься.

Мы понимали, что можем нарваться. Спокойно с ними разговаривали, нас ведь ничто не спасло бы. Нас там было 15 человек и застрелили вопросы трех секунд. Мы бы даже не успели ничего сделать.

Так что мы аккуратно с ними общались. У нас было светло. В Чернигове почти нигде его не было. Но лыжная база немного в стороне, за городом", – отметила биатлонистка.

Блашко: Поэтому мы понимали, что нужно ехать

"После выхода военных за полтора часа пропал свет. И мы поняли, что здесь стало совсем опасно. В том подвале просто страшно быть без света. Плюс к тому вода тоже должна закончиться, без света насосы не работают.

Мы могли остаться без каких-либо ресурсов для жизни. Никаких колодцев рядом нет, где можно было более или менее безопасно набрать воды. Потому мы понимали, что нужно ехать.

Утром мы очень быстро собрали вещи и уехали. Люди нас приняли. Это было около 2 км от базы. Район на грани города, тоже попадавшего под обстрел очень сильно.

По итогам, там было не безопаснее, но нам удалось выжить там. Мы очень благодарны людям, которые приняли нас. Ведь идти было некуда", – добавила спортсменка.

К слову. Российские войска полностью разрушили лыжную базу в Чернигове. Она считалась одной из самых лучших в Украине. Многие известные украинские биатлонисты делали свои первые шаги именно там.