Коваленко пропустить наступний матч Спеції

Спеція 7 лютого зіграє на виїзді проти Салернітани. Віктор Коваленко не допоможе гостям у 24-му турі Серії А.

Без українця

25-річний атакувальний півзахисник не потрапив у заявку Спеції на матч 24-го туру. Напередодні гри Віктор Коваленко відчув дискомфорт у м'язах.

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Тому головний тренер Тьяго Мотта вирішив не ризикувати здоров'ям українця.

У сезоні-2021/2022 Коваленко відіграв 16 поєдинків, у яких забив один гол та зробив три асисти.

Спеція спробує продовжити переможну серію, яка триває вже три зустрічі поспіль. В останньому турі клуб українця вдома мінімально обіграв Сампдорію (1:0).

Після 23-х турів Спеція із 25 очками посідає 15-те місце у турнірній таблиці італійської першості.

Матч Салернітана – Спеція відбудеться 7 лютого о 21:45.