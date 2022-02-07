Без украинца

25-летний атакующий полузащитник не попал в заявку Специи на матч 24-го тура. Накануне игры Виктор Коваленко почувствовал дискомфорт в мышцах.

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Поэтому главный тренер Тьяго Мотта решил не рисковать здоровьем украинца.

В сезоне-2021/2022 Коваленко отыграл 16 поединков, в которых забил один гол и совершил три ассиста.

Специя попытается продлить победную серию, которая длится уже три встречи подряд. В последнем туре клуб украинца дома минимально обыграл Сампдорию (1:0).

После 23 туров Специя с 25 очками занимает 15-е место в турнирной таблице итальянского первенства.

К сведению. Матч Салернитана – Специя состоится 7 февраля в 21.45.