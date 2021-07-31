Коваленко дебютним голом приніс Аталанті перемогу у контрольному матчі

Аталанта продовжує підготовку до нового сезону і провела спаринг проти Порденоне. Команда Джан П'єро Гасперіні виграла 2:1, а один з голів забив український півзахисник Віктор Коваленко.

Аталанта – Порденоне 2:1

Голи: Пікколі, 6, Коваленко, 74 – Тсаджут, 14 (пен.)

Коваленко вийшов на заміну по ходу гри, а на 74-й хвилині відзначився забитим м'ячем. Саме цей гол став для команди з Бергамо переможним у матчі.

До слова Офіційно: Роман Яремчук – гравець Бенфіки

Інший українець у складі команди з Бергамо – Руслан Маліновський, продовжує відновлення після операції.

Коваленко в Аталанті: коротко