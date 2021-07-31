Коваленко дебютним голом приніс Аталанті перемогу у контрольному матчі
31 липня 2021 , 21:46Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Аталанта продовжує підготовку до нового сезону і провела спаринг проти Порденоне. Команда Джан П'єро Гасперіні виграла 2:1, а один з голів забив український півзахисник Віктор Коваленко.
Аталанта – Порденоне 2:1
Голи: Пікколі, 6, Коваленко, 74 – Тсаджут, 14 (пен.)
Коваленко вийшов на заміну по ходу гри, а на 74-й хвилині відзначився забитим м'ячем. Саме цей гол став для команди з Бергамо переможним у матчі.
До слова Офіційно: Роман Яремчук – гравець Бенфіки
Інший українець у складі команди з Бергамо – Руслан Маліновський, продовжує відновлення після операції.
Коваленко в Аталанті: коротко
- Раніше повідомлялося, що Спеція погодила з Аталантою оренду 25-річного Коваленка.
- У минулому сезоні 25-річний гравець збірної України провів за "бергамаско" лише три хвилини в чемпіонаті Італії.
- Контракт футболіста з Аталантою розрахований до 30 червня 2025 року.