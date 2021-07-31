Аталанта – Порденоне 2:1
Голы: Пикколи, 6, Коваленко, 74 – Тсаджут, 14 (пен.)
Коваленко вышел на замену по ходу игры, а на 74-й минуте отметился забитым мячом. Именно этот гол стал для команды из Бергамо победным в матче.
К слову Официально: Роман Яремчук – игрок Бенфики
Другой украинец в составе команды из Бергамо – Руслан Малиновский, продолжает восстановление после операции.
Коваленко в Аталанте: коротко
- Ранее сообщалось, что Специя согласовала с Аталантой аренду 25-летнего Коваленко.
- В минувшем сезоне 25-летний игрок сборной Украины провел за "бергамаско" лишь три минуты в чемпионате Италии.
- Контракт футболиста с Аталантой рассчитан до 30 июня 2025 года.