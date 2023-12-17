Костюк зіграє проти росіянки у фіналі виставкового турніру у Франції: як вона це пояснила
Джерело:ВТУ
Українська тенісистка Марта Костюк 17 грудня зіграє проти росіянки Мірри Андрєєвої. Це відбудеться під час виставкового турніру у Франції.
Українка зіграє у фіналі показового турніру Négométal Open de Bourg-de-Péage. Вона пояснила, чому вийде на корт з росіянкою.
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Костюк пояснила позицію щодо гри з росіянкою
За її словами, організатори запропонували непогані умови, тож вона вирішила погодитися. Також зауважила, що частину коштів направить на допомогу ЗСУ.
"Так, я завтра зіграю виставковий матч проти Мірри Андрєєвої. Я не планувала там виступати, але організатори шукали термінову заміну Донні Векич і запропонували хороші умови, завдяки чому у мене буде можливість зробити хороший донат для наших захисників", – сказала вона.
Костюк зазначила, що попередила організаторів про протокол: ніяких спільних фото, рукостискань і окрема церемонія нагородження. За її словами, вони готові до цього.
"Мені цікавий цей матч, я розглядаю його як хорошу можливість спробувати себе в ігровому ритмі, оскільки я досить рано завершила свій сезон", – додала Марта.
Виступи українки
- Зазначимо, що Марта Костюк перебуває на 39 позиції у світовому рейтингу WTA.
- Востаннє вона виходила на корт 4 жовтня проти росіянки Людмили Самсонової (WTA 16) 1/8 фіналу хардового турніру в Пекіні.
- Раніше ми повідомляли, що Марта розпочне сезон в Австралії. Вона потрапила в основну сітку турніру WTA500 в Брісбені.