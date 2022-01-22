Костюк та Ястремська пробилися до третього кола парного розряду Australian Open

Український дует Марта Костюк – Даяна Ястремська виграв другий матч на турнірі серії Гренд Слем – Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу у Мельбурні.

Марта Костюк/Даяна Ястремська – Жасмін Паоліні/Хізер Вотсон 6:4, 6:3

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У поєдинку другого раунду українки перемогли тандем Жасмін Паоліні (Італія) / Хізер Вотсон (Велика Британія).

Костюк та Ястремській знадобилося трохи більше години для перемоги. У кожному з сетів українки зробили по два брейки та програли по одній своїй подачі.

Паоліні та Вотсон двічі подали навиліт, чотири рази помилилися при введенні м'яча в гру та реалізували два з трьох брейкпоінтів.

Статистика матчу: