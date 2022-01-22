Марта Костюк/Даяна Ястремская – Жасмин Паолини/Хизер Уотсон 6:4, 6:3

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В поединке второго раунда украинки победили тандем Жасмин Паолини (Италия) / Хизер Уотсон (Великобритания).

Костюк и Ястремской понадобилось чуть больше часа для победы. В каждом из сетов украинки сделали по два брейка и проиграли по одной своей подаче.

Паолини и Уотсон дважды подали навылет, четыре раза ошиблись при вводе мяча в игру и реализовали два из трех брейкпоинтов.

Статистика матча: