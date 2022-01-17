Костюк вслід за Світоліною ефектно пробилася у друге коло Australian Open

Українська тенісистка Марта Костюк переможно розпочала виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії. У стартовому поєдинку українка переграла Діан Паррі із Франції, яка отримала wild-card від організаторів.

Марта Костюк – Діан Паррі 6:1, 7:6 (2)

До слова Перша перемога у році: Світоліна виграла стартовий матч на Australian Open

Матч тривав 1 годину 37 хвилин. За цей час українка виконала дві подачі навиліт, припустилася п'яти подвійних помилок і реалізувала чотири брейкпоінти з десяти.

Паррі, у свою чергу, зробила два ейси, припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала один брейкпоінт з п'яти.



Статистика матчу Костюк – Паррі / Скриншот