Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал турніру ITF у Тайлері (США). Українка на відмові суперниці Кетрін Белліс зіграє у вирішальному матчі за трофей.

Костюк навіть не вийшла на корт. Перед матчем американка несподівано знялась з турніру. Саме з Белліс українка не змогла дограти зустріч у фіналі 80-тисячника у Мейконі, пише 24 канал.

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Тоді здоров'я підвело тенісистку з України. У третьому вирішальному сеті страшні судоми не дозволили продовжити гру. Схоже, тепер доля віддала борг Марті.

У фіналі Марта побореться за трофей із американкою Енн Лі, яка в 1/2 фіналу вона долала бельгійку Грет Міннен.

Фінал на минулому тижні для Костюк був найбільшим у її кар'єрі. Поки що у фінальних зустрічах вона тричі святкувала перемогу та ще чотири рази йшла з корту без трофея у руках.

Українська тенісистка завдяки вдалим виступав увійшла у топ-100 рейтингу WTA. 18-річна Костюк перебуває на 97-й позиції, їй вдалось обійти іншу українку Катерину Козлову.