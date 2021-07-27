Костевич наблизилася до рекорду Клочкової по медалям на Олімпіаді

Українці Олена Костевич та Олег Омельчук здобули бронзову медаль у змішаному командному змаганні у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Таким чином, Костевич стала 4-разовою медалісткою Олімпіад. Раніше українка завоювала "золото" на Іграх 2004 року в Афінах, а з Лондона в 2012-му привезла ще дві "бронзи".

Як це було Костевич і Омельчук здобули "бронзу" Олімпіади у стрільбі з пневматичного пістолета у міксті

Наблизилася до рекорду

У рейтингу медалістів в історії збірної України Костевич після сьогоднішнього успіху наздогнала представницю веслування Інну Осипенко-Радомську (1-2-1) і шаблістку Ольгу Харлан (1-1-2).

Єдиною 5-кратною медалісткою Олімпійських ігор в історії України є плавчиха Яна Клочкова (4-1-0).

Загалом це третя медаль для української збірної у Токіо. "Бронзу" здобули шпажист Ігор Рейзлін та дзюдоїстка Дарія Білодід.