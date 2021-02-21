Коронавірус забрав життя мами легендарного Роналдінью

У родині зіркового футболіста Роналдінью сталась трагедія. 20 лютого від коронавірусу померла його 71-річна мама Мігеліна Елої Дос Сантос.

Боротьби Мігеліни Елої Дос Сантос з коронавірусом розпочалась ще у грудні 2020 року. 71-річну маму Роналдінью з позитивним тестом на COVID-19 госпіталізували у лікарню у відділення інтенсивної терапії.

Оце так У Брюгге – спалах коронавірусу, а клуб звинувачує Україну, що їх взяли в заручники

Велика втрата

З кожним днем її стан погіршувався, тому було прийнято рішення перевести маму Роналдінью у реанімацію. Медики довго боролись за життя жінки, але коронавірусна інфекція виявилась сильнішою. У суботу, 20 лютого, зупинилось серце мами футболіста.

Сам бразилець теж вже перехворів на коронавірус ще у жовтні 2020 року. Але колишній зірці Мілана та Барселони пощастило, його хвороба протікала безсимптомно.