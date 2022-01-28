Коронавірус б'є по збірній Норвегії: відомий лижник може не виступити у Пекіні через COVID-19

Норвезький лижник Сімен Геґстад Крюґер не зможе вчасно прибути до Пекіну. У спортсмена діагностували коронавірус.

Новий удар для збірної Норвегії

З кожним днем до початку Олімпіади-2022 ситуація у збірної Норвегії з лижних перегонів все гіршає. Коронавірус стрімко поширюється у команді.

До теми У збірної Норвегії серйозні проблеми через коронавірус: команда не може вилетіти до Пекіну

Представники Норвегії мали б вилетіти до Пекіну ще 27 січня. Проте 23 січня тренер збірної зі спринту Аріль Монсен повернувся в Норвегію, де здав позитивний тест на коронавірус.

Згодом норвезька федерація повідомила, що чоловіча команда не полетить запланованим чартерним рейсом. А усі лижники два дні здавали експрес-тести.

Пізніше вірус виявили ще у двох лижниць: Гайді Венг та Анне-К'єрсті Кальво.

27 січня норвезькі лижники здали повторні тести. У одного з найтитулованіших лижників команди – Крюґера, виявили коронавірус. Спортсмен не зможе вчасно відправитися до Пекіну.

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Норвежець зможе поїхати до Китаю не раніше ніж через 15 днів. Це означає, що він не зможе позмагатися у скіатлоні, з якого 6 лютого розпочинається програма лижних змагань на Олімпіаді.

"Я трохи поговорив із Крюгером. Ні він, ні я нічого не могли вигадати. Це сумно. Ми сидимо у готельному номері 22 години на добу. Лежимо на самоті та схрещуємо пальці, щоб не отримати позитивного результату. Радість пішла. Це просто жахливо", – сказав тренер збірної Норвегії Ейрик Мюр Носсум.

Збірна Норвегії з лижних перегонів є однією з головних фавориток на Олімпіаду-2022. На минулих Іграх у Пхьончхані норвежці вибороли 14 медалей у цьому виді спорту, серед яких 7 – золотих.

Збірній Норвегії вдалося зібрати максимальну квоту на Олімпіаду у Пекіні – 16 лижників.

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