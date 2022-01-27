Спалах коронавірусу у збірній Норвегії

Збірна Норвегії з лижних перегонів є однією з головних фавориток на Олімпіаду-2022. На минулих Іграх у Пхьончхані норвежці вибороли 14 медалей у цьому виді спорту, серед яких 7 – золотих.

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Збірній Норвегії вдалося зібрати максимальну квоту на Олімпіаду у Пекіні – 16 лижників. Проте наразі команда не може відправитися до Китаю.

Усе через спалах коронавірусу в команді, а також епідеміологічні правила, які встановлені організаторами Олімпіади.

Збірна Норвегії була на гірському зборі в Італії перед Олімпіадою. Виліт до Пекіну був запланований на 27 січня.

Проте ні жіноча, ні чоловіча команди не зможуть відправитися до Китаю у заплановану дату.

Оскільки 23 січня тренер збірної зі спринту Аріль Монсен повернувся в Норвегію, де здав позитивний тест на коронавірус.

Згодом норвезька федерація повідомила, що чоловіча команда не полетить запланованим чартерним рейсом. А усі лижники два дні здавали експрес-тести.

Коронавірус виявили ще у двох лижниць

А в середу, 26 січня, норвежці провели пресконференцію, де повідомили, що у двох лижниць Гайді Венг та Анне-К'єрсті Кальво виявили коронавірус.

Утім, у команді ще не виключили їх зі списку на Ігри-2022.

Також зазначають, що тренери збірної Норвегії розглядають той варіант, аби до Пекіну поїхали запасні спортсмени. Спортсменів попередили, щоб вони будь-якої миті були готові до вильоту.

До слова. Перші змагання з лижних перегонів на Олімпіаді-2022 відбудуться уже в суботу, 5 лютого.