"Королева гір": українська сноубордистка Данча здобула "бронзу" у Швейцарії

Джерело:фейсбук НОК України
Українська сноубордистка Аннамарі Данча продовжує феєрити на Кубку Європи у Швейцарії. Досвідчена спортсменка до перемоги додала "бронзу" змагань.
7 лютого Аннамарі Данча поповнила скарбничку збірної України ще однією нагородою. 30-річній українці у спекотній боротьбі вдалось випередити землячку Віту Бондарук, яка до останнього претендувала на "бронзу" у паралельному слаломі.
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Ця медаль стала третьою для України на етапі Кубка Європи у швейцарському Ленцерхайді. Днем раніше спортсменка вже здобула перемогу, а Василь Кашелюк у чоловічій програмі виборов “срібло”. Для нього ця медаль стала першою на міжнародному турнірі.Паралельний слалом – це дисципліна сноуборду, коли два спортсмени спускаються по паралельних трасах, а перемагає той, хто пройшов дистанцію швидше.
Чемпіон світу серед юніорів Михайло Харук виборов 6 та 9 позиції, а Лерон Бакіров – 7. Цікаво, що для лідерки збірної України зі сноубордингу це перші медалі у сезоні-2020/2021.
Вітаємо українську сноубордистку Аннамарі Данчу з бронзовою нагородою у паралельному слаломі у другий день Кубка Європи у Швейцарії,
– йдеться у повідомленні.
Загалом у її кар'єрі 4 перемоги:
Наприкінці січня 2010 році Данча у Вратні (Словаччина) здобула "бронзу" змагань. А вже у лютому того ж року знову підійнялась на третю сходинку п'єдесталу у австрійському місті Касберг.
Цей рік став для Аннамарі одним з найкращих. У березні до перемоги на київських змаганнях вона додала й бронзову нагороду. Через два роки у грудні 2012 у австрійському місті Ратцшінгс Данча поповнила свою скарбничку "сріблом".
І ось через 9 років українка знову двічі підійнялась на п'єдестал у Швейцарії – "золото" та "бронза".