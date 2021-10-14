Король Бельгії: захисник Динамо похизувався світлиною із зірковим кривдником Шахтаря

Захисник київського Динамо Денис Попов відновлюється від травми. Футболіст зустрів Ромелу Лукаку.

Несподівана зустріч із зіркою футболу

22-річний центрбек Динамо Денис Попов несподівано зустрів зіркового нападника Челсі та збірної Бельгії Ромелу Лукаку. Динамівець зробив спільне фото з забивним нападником.

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Попов коротко підписав світлину, назвавши Лукаку королем Бельгії. На фото видно, що Денис побачився із бельгійцем під час реабілітації від пошкодження.



Попов та Лукаку / Фото з instagram.com/popov19

У новому сезоні-2021/2022 Попов встиг зіграти у біло-синій футболці лише один матч в УПЛ, у якому відзначився голом.

Попов отримав серйозну травму

Захисник чемпіона України отримав пошкодження у грі проти рівненського Вереса. Денис успішно розпочав поєдинок та вже на 4-й хвилині відкрив рахунок у матчі. Але ще у першому таймі вимушено покинув поле.

Попов травмувався у боротьбі з суперником. Футболіст поїхав на обстеження, щоб визначити серйозність травми. На жаль, Попову знадобилась операція, у гравця пошкодив передню хрестоподібну зв'язку. Через це Денис вже точно не зіграє у 2021 році. Його відновлення триватиме загалом орієнтовно шість місяців.