Неожиданная встреча со звездой футбола

22-летний центрбек Динамо Денис Попов неожиданно встретил звездного нападающего Челси и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Динамовец сделал совместное фото с забивным нападающим.

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Попов коротко подписал фотографию, назвав Лукаку королем Бельгии. На фото видно, что Денис увиделся с бельгийцем во время реабилитации от повреждения.



Попов и Лукаку / Фото из instagram.com/popov19

В новом сезоне-2021/2022 Попов успел сыграть в бело-синей футболке лишь один матч в УПЛ, в котором отметился голом.

Попов получил серьезную травму

Защитник чемпиона Украины получил повреждение в игре против ровенского Вереса. Денис успешно начал поединок и уже на 4-й минуте открыл счет в матче. Но еще в первом тайме вынужденно покинул поле.

Попов травмировался в борьбе с соперником. Футболист поехал на обследование, чтобы определить серьезность травмы. К сожалению, Попову понадобилась операция, у игрока повредилась передняя крестообразная связка. Из-за этого Денис уже точно не сыграет в 2021 году. Его восстановление продлится ориентировочно шесть месяцев.