Страйкер, як зазвичай називають таких людей, перестрибнув рекламний щит і почав намотувати кола, рятуючись від стюардів.
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Через хвилину охорона стадіону наздогнала порушника і повалила його на газон. Судячи з фотографій, які були зроблені після затримання, хуліган не сильно засмутився, що його наздогнали.
Цей момент не потрапив в телеефір, але був знятий очевидцями на трибунах.
Відео інциденту
Україна – Боснія і Герцеговина: коротко про матч
- Матч Україна - Боснія і Герцеговина закінчився з рахунком 1:1.
- Збірна України набрала 9 очок і посідає друге місце в групі D, але у Фінляндії (8 очок) і Боснії (7 очок) є по матчу в запасі.
- Заключний матч з боснійцями Україна зіграє на виїзді в кваліфікації ЧС-2022 16 листопада.