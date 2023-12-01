Мова йде про двох бразильців Едуардо та Крістіана Ноту, відхід яких анонсували у львівському клубі після останнього матчу 2023-го року. Обидва не змогли закріпитись у команді лідера групи "А".
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Мінус два бразильці
Львів'яни припинили співпрацю за згодою обох сторін. Відзначимо, що нападник Крістіан виступав у Карпатах на правах оренди із бразильської Понте Прети. У зелено-білій футболці провів 8 матчів (сумарно 275 ігрових хвилин), де у дебютній грі забив свій єдиний гол за львівський клуб. Сталось це у домашньому поєдинку проти Епіцентра.
Натомість Едуардо Сантос Соарес мав повноцінний 2-річний контракт до кінця червня 2025-го. 22-річний опорник перебрався до "левів" у липні 2023-го із польського клубу Радуня. Взяв участь лише в одному матчі лідера однієї з груп Першої ліг України (отримав 45 хвилин у грі проти харківського Металіста).
У львівському клубі подякували футболістам за роботу та побажали успіхів у нових командах.
Це перші офіційні зміни у розташуванні команди Мирона Маркевича.
Тепер у таборі львів'ян залишається лише один бразильський футболіст Ігор Невес, який наколотив 8 голів у 18 матчах за Карпати. Також в активі 24-річного нападника один асист.
Підопічні Маркевича вийшли у чемпіонську групу, набравши 45 балів у 18-ти турах.