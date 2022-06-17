На користю британцю: відомий журналіст підтвердив нову дату реваншу Усик – Джошуа

Ентоні Джошуа повертається заради реваншу з Олександром Усиком. Боксери вийдуть на ринг у серпні.

Перенесення, це плюс для Джошуа

Відомий журналіст Майк Коппінджер підтвердив перенесення реваншу з липня на серпень того ж року. Інсайдер анонсував нову дату.

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Він зазначив, що спершу Олександр Усик та Ентоні Джошуа повинні були битись 20 липня, але тепер зустріч запланована на 20 серпня. Боксери будуть битись у Саудівській Аравії.

Британець отримає додатковий час на підготовку під керівництвом нового тренера, а організатори на розкрутку бою.

Джерела ESPN повідомили, що матч-реванш за титул чемпіона в суперважкій вазі між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа призначений на 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія. Спочатку бій планувався на 23 липня, але тепер Джошуа отримає додаткові 30 днів, щоб попрацювати з новим тренером Робертом Гарсією,

– написав Коппінджер.

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