На користю британцю: відомий журналіст підтвердив нову дату реваншу Усик – Джошуа

17 червня 2022 , 10:07

Джерело:

твітер Майка Коппінджера

Ентоні Джошуа повертається заради реваншу з Олександром Усиком. Боксери вийдуть на ринг у серпні.

Перенесення, це плюс для Джошуа

Відомий журналіст Майк Коппінджер підтвердив перенесення реваншу з липня на серпень того ж року. Інсайдер анонсував нову дату.

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Він зазначив, що спершу Олександр Усик та Ентоні Джошуа повинні були битись 20 липня, але тепер зустріч запланована на 20 серпня. Боксери будуть битись у Саудівській Аравії.

Британець отримає додатковий час на підготовку під керівництвом нового тренера, а організатори на розкрутку бою.

Джерела ESPN повідомили, що матч-реванш за титул чемпіона в суперважкій вазі між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа призначений на 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія. Спочатку бій планувався на 23 липня, але тепер Джошуа отримає додаткові 30 днів, щоб попрацювати з новим тренером Робертом Гарсією,
– написав Коппінджер.

Переможець може повернути на ринг Ф'юрі

  • У першому поєдинку українець здобув перемогу за підсумками усіх 12 раундів. Судді одноголосно віддали звитягу Олександру.
  • У боксерській спільноті вірять, що переможець реваншу Усик – Джошуа зможе повернути на ринг Тайсона. Однак сам Ф'юрі наголосив, що не збирається покидати пенсію заради бою проти Усика чи Джошуа.
  • "Циганський король" впевнений у перемозі українця, який оформить її за 8 раундів. Тайсон заявив, що його земляк немає жодних шансів у реванші.
  • Промоутер Джошуа, несподівано заговорив про поразку свого підопічного. Едді Хірн заявив, що фіаско від українця не буде для Ентоні катастрофою, назвавши Усика найкращим боксером сучасності.
  • Ф'юрі не збирається відвідувати реванш.
Автор: Софія Кулай