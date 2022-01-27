Кополовець розповів, як побив голого партнера в душі до струсу мозку через штраф в 50 євро

Михайло Кополовець мав яскраву футбольну кар'єру. Не менш яскраво він поводився і за межами футбольного поля.

В січні 2015 року Кополовець перейшов в німецький клуб Айнхайт з міста Рудольштадт, що виступав в одній з регіональних ліг. Саме в цьому клубі він побив партнера по команді в душі.

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Причиною для конфлікту стало те, що Кополовець отримав штраф у розмірі 50 євро. Оштрафували Кополовця через непідкачаний м'яч. Футболіст сам мав за цим слідкувати. А дізнався про це тренер від поляка.

"Я вирішив на це не заплющувати очі та побив його в душі досить жорстко. Підійшов до нього і спитав, чому він такий "гнилий" і здав мене тренеру. Справа не в грошах, просто мені не сподобався сам його жест. Він сказав, щоб я йому нічого не казав", – розповів Кополовець.

При цьому футболіст вирішив не битися з ним сам на сам. Адже вони були в душі голі. Натомість він пішов та взувся, після чого зробив підніжку супернику. А коли той впав, закопав його ногами.

"Жорстоко побив, у нього був струс мозку, "фонар". Після цього мене викликало керівництво, щоб з'ясувати, чому так сталося. Я сказав, що в мене з ним було непорозуміння, і ми розібралися. Мене ніхто не оштрафував за бійку, але вони здивувалися, що я такий метод використав. Він просто некрасиво вчинив, така "шісточка". Пацани мене підтримали. Зробив не по-пацанськи – отримав "звіздюлєй", – розповів Кополовець.