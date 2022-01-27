В январе 2015 года Кополовец перешел в немецкий клуб Айнхайт из города Рудольштадт, который выступал в одной из региональных лиг. Именно в этом клубе он побил партнера по команде в душе.

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Причиной для конфликта стало то, что Кополовец получил штраф в размере 50 евро. Оштрафовали Кополовца из-за неподкаченного мяча. Футболист сам должен был за этим следить. А узнал об этом тренер от поляка.

"Я решил на это не закрывать глаза и побил его в душе достаточно жестко. Подошел к нему и спросил, почему он такой "гнилой" и сдал меня тренеру. Дело не в деньгах, просто мне не понравился сам его жест. Он сказал, чтобы я ему ничего не говорил", – рассказал Кополовец.

При этом футболист решил не драться с ним один на один. Ведь они были в душе голые. Вместо этого он пошел и обулся, после чего сделал подножку сопернику. А когда тот упал, закопал его ногами.

"Жестоко избил, у него было сотрясение мозга, "фонарь". После этого меня вызвало руководство, чтобы выяснить, почему так произошло. Я сказал, что у меня с ним было недоразумение, и мы разобрались. Меня никто не оштрафовал за драку, но они удивились, что я такой метод использовал. Он просто некрасиво поступил, такая "шестерка". Пацаны меня поддержали. Сделал не по-пацански – получил "звездюлей", – рассказал Кополовец.