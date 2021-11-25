На кону чималі гроші: скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 в Катарі

Збірна України в п'ятницю, 26 листопада, дізнається імена суперників у плей-офф відбору чемпіонату світу 2022. Перемоги в цих матчах принесуть чимало грошей.

12 мільйонів доларів за два матчі

Для потрапляння на чемпіонат світу Україні треба перемогти у двох матчах – півфіналі та фіналі плей-офф відбору. Ці матчі відбудуться в березні 2022 року. І перший матч Україна точно проведе на виїзді.

Хто буде нашим суперником – стане відомо 26 листопада. Серед потенційних суперників: Італія, Португалія, Швеція, Уельс та Шотландія.

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Вихід у фінальну частину Мундіалю та участь у груповому етапі принесе кожній збірній по 10 мільйонів доларів. Крім того, кожна з команд отримає від ФІФА ще по 2 мільйони доларів на підготовку до турніру.

Таким чином завдяки перемозі у двох матчах плей-офф Українська асоціація футболу збагатися на 12 мільйонів доларів.

Заробити 117 мільйонів доларів

Ще 12 мільйонів доларів УАФ отримає, якщо збірна України вийде в 1/8 фіналу. За вихід у чвертьфінал – додатково 18 мільйонів доларів.

Вихід у півфінал – ще 25 мільйонів доларів. За завоювання третього місця – 30 мільйонів доларів.

Фіналіст ЧС-2022 отримає ще 40 мільйонів доларів. А переможець – 50 мільйонів доларів.

Таким чином якщо збірна України стане переможцем, то Українська асоціація футболу може розраховувати на 117 мільйонів доларів.

Гроші для клубів

Окрім Української асоціації футболу, гроші отримують і клуби. ФІФА закладає 209 мільйонів доларів тим командам, чиї гравці потрапили на ЧС-2022. Це приблизно 284 тисячі доларів за футболіста.

Ще 134 мільйони доларів передбаченні на страхування футболістів.