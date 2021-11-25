12 миллионов долларов за два матча

Для попадания на чемпионат мира Украине надо победить в двух матчах – полуфинале и финале плей-офф отбора. Эти матчи состоятся в марте 2022 года. И первый матч Украина точно проведет на выезде.

Кто будет нашим соперником – станет известно 26 ноября. Среди потенциальных соперников: Италия, Португалия, Швеция, Уэльс и Шотландия.

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Выход в финальную часть Мундиаля и участие в групповом этапе принесет каждой сборной по 10 миллионов долларов. Кроме того, каждая из команд получит от ФИФА еще по 2 миллиона долларов на подготовку к турниру.

Таким образом благодаря победе в двух матчах плей-офф Украинская ассоциация футбола получит 12 миллионов долларов.

Заработать 117 миллионов долларов

Еще 12 миллионов долларов УАФ получит, если сборная Украины выйдет в 1/8 финала. За выход в четвертьфинал – дополнительно 18 миллионов долларов.

Выход в полуфинал – еще 25 миллионов долларов. За завоевание третьего места – 30 миллионов долларов.

Финалист ЧМ-2022 получит еще 40 миллионов долларов. А победитель – 50 миллионов долларов.

Таким образом если сборная Украины станет победителем, то Украинская ассоциация футбола может рассчитывать на 117 миллионов долларов.

Деньги для клубов

Кроме Украинской ассоциации футбола, деньги получают и клубы. ФИФА закладывает 209 миллионов долларов тем командам, чьи игроки попали на ЧМ-2022. Это примерно 284 тысячи долларов за футболиста.

Еще 134 миллиона долларов предусмотрены на страхование футболистов.