Контракт підписаний, – промоутер Джошуа натякнув на дату та місце реваншу з Усиком
Джерело:ютуб-канал Matchroom Boxing
Олександр Усик полетів у Велику Британію для перемовин щодо реваншу з Ентоні Джошуа. Промоутер британського боксера заявив, що сторони домовились про другий бій.
Хірн: Нам не потрібно укладати угоду
За словами Едді Хірна, між командами Ентоні Джошуа та Олександра Усика є домовленості щодо реваншу. Залишилось лише уточнити місце проведення та дату поєдинку.
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Промоутер британця натякнув, що бій може відбутись у травні, а українець вдруге може побитись на очах рідних уболівальників Джошуа.
Звичайно, Хірн чекає пропозицій від Усика, але бій проведуть у тому місті, яке принесе найбільше цьому поєдинку найбільше грошей.
На цей час я спілкуюся з Олександром Красюком та Егісом Клімасом. Нам не потрібно укладати угоду. Вона вже є, підписано контракт. Просто потрібно погодити місце проведення та дату. Це має статися неминуче,
– сказав промоутер.
Відзначимо, що Усик полетів у Велику Британію, де відвідав матч Ліги чемпіонів між Челсі та Ліллем.
Реванш Усик – Джошуа: що відомо
- Перша зустріч у Лондоні закінчилась перемогою Усика. Джошуа не став миритись із поразкою та заявив про реванш, який був прописаний у контракті для Ентоні.
- Олександр хотів провести двобій в Україні, але варіант зі столицею буде малоймовірним.
- Реванш міг відтермінуватись, якби британець взяв відступні та поступився поєдинком Тайсон Ф'юрі.
- "Циганський король" вірить в Усика та хоче, щоб нокаутував Ентоні.
- Тайсон звинуватив свого земляка у зриві його бою з українцем.