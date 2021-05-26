Конте несподівано може покинути чемпіона Серії А

Чемпіоном Серії А у сезоні-2020/2021 став Інтер. Однак у клубі не все так гладко, команду найближчим часом може покинути головний наставник Антоніо Конте.

Несподіванка від чемпіона Італії

Журналіст Sky Sport повідомляє, що на міланський Інтер можуть чекати серйозні кадрові зміни. Команду несподівано для усіх може покинути тренер Антоніо Конте.

Варто дізнатись Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Що ж стало причиною такого рішення 51-річного італійського спеціаліста? У Конте є розбіжності з керівництвом Інтера. Клуб має фінансові проблеми, через що не може гарантувати тренеру посилення складу у літнє трансферне вікно. У клубі й взагалі хочуть скоротити зарплатну відомість та продати гравців на цілих 80 мільйонів євро.

Керівництво клубу та тренер вже начебто навіть провели перемовини та вирішили мирно розійтись. Конте не захотів працювати за таких умов. Хоча сам клуб офіційно поки що нічого не повідомляє.