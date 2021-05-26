Неожиданность от чемпиона Италии
Журналист Sky Sport сообщает, что миланский Интер могут ждать серьезные кадровые изменения. Команду неожиданно для всех может покинуть тренер Антонио Конте.
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Что же стало причиной такого решения 51-летнего итальянского специалиста? У Конте есть разногласия с руководством Интера. Клуб имеет финансовые проблемы, из-за чего не может гарантировать тренеру усиление состава в летнее трансферное окно. В клубе и вообще хотят сократить зарплатную ведомость и продать игроков на целых 80 миллионов евро.
Руководство клуба и тренер уже вроде даже провели переговоры и решили мирно разойтись. Конте не захотел работать при таких условиях. Хотя сам клуб официально пока ничего не сообщает.
- Конте впервые пришел к рулю миланского клуба в 2019 году. Итальянец подписал контракт до конца июня 2022 года. В последнем сезоне-2020/2021 привел команду к досрочному чемпионству в Серии А. Интер сделал просто колоссальный отрыв от второго Милана – аж 12 очков. В его активе 28 побед и 7 мировых. В пассиве есть лишь три поражения.
- Это чемпионство стало для команды первым за последние 11 лет.