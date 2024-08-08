Травма завадила поборотись за медаль: Конотоп драматично завершила виступ на Олімпіаді

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп була однією з претенденток на медаль у ваговій категорії до 59 кілограмів. На жаль, українка змушена була достроково завершити змагання.

У четвер, 8 серпня, на Олімпійських іграх відбулися змагання у важкій атлетиці. Україну представляла єдина представниця у цьому виді спорту Каміла Конотоп, пише 24 Канал.

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Конотоп боролася за медаль попри травму

Триразова чемпіонка Європи була нашою надією на медалі. Під час виконання першої спроби у ривку вона підняла 104 кілограми. Наша спортсменка оновила олімпійський рекорд на 1 кілограм.

На другій спробі Конотоп підвищила планку на два кілограми. Піднявши снаряд 23-річна харків'янка відчула біль у задній поверхні стегна. Через це Каміла не змогла виконати третю спробу.

Попри біль українка продовжила змагання. У поштовху важкоатлетка вдало виконала спробу на 123 кілограми. Однак після двох невдалих спроб змушена була завершити змагання.

У підсумку Каміла Конотоп посіла сьоме місце, піднявши в сумі 227 кілограмів.

Чемпіонкою Олімпіади-2024 стала представниця Китаю Ло Шифан. Срібна медаль дісталася канадці Мод Шаррон, "бронза" – олімпійській чемпіонці Токіо Ко Сін Чунь.

Важка атлетика. 59 кг, фінал

1. Ло Шифан (Китай) – 241 кг

2. Мод Шаррон (Канада) – 236 кг

3. Ко Сін Чунь (Китайський Тайбей) – 235 кг

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7. Каміла Конотоп (Україна) – 227 кг

Нагадаємо, що Каміла Конотоп тричі поспіль ставала абсолютною чемпіонкою Європи (2021, 2023, 2024). Українка вдруге у своїй кар'єрі виступила на Олімпійських іграх. У Токіо вона посіла п'яте місце.