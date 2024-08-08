В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх состоялись соревнования в тяжелой атлетике. Украину представляла единственная представительница в этом виде спорта Камила Конотоп, пишет 24 Канал.

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Конотоп боролась за медаль несмотря на травму

Трехкратная чемпионка Европы была нашей надеждой на медали. Во время выполнения первой попытки в рывке она подняла 104 килограмма. Наша спортсменка обновила олимпийский рекорд на 1 килограмм.

На второй попытке Конотоп повысила планку на два килограмма. Подняв снаряд 23-летняя харьковчанка почувствовала боль в задней поверхности бедра. Из-за этого Камила не смогла выполнить третью попытку.

Несмотря на боль украинка продолжила соревнования. В толчке тяжелоатлетка удачно выполнила попытку на 123 килограмма. Однако после двух неудачных попыток вынуждена была завершить соревнования.

В итоге Камила Конотоп заняла седьмое место, подняв в сумме 227 килограммов.

Чемпионкой Олимпиады-2024 стала представительница Китая Ло Шифан. Серебряная медаль досталась канадке Мод Шаррон, "бронза" – олимпийской чемпионке Токио Ко Син Чунь.

Тяжелая атлетика. 59 кг, финал

1. Ло Шифан (Китай) – 241 кг

2. Мод Шаррон (Канада) – 236 кг

3. Ко Син Чунь (Китайский Тайбэй) – 235 кг

...

7. Камила Конотоп (Украина) – 227 кг

Напомним, что Камила Конотоп трижды подряд становилась абсолютной чемпионкой Европы (2021, 2023, 2024). Украинка второй раз в своей карьере выступила на Олимпийских играх. В Токио она заняла пятое место.