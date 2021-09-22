Конор МакГрегор сконфузився під час символічного кидка на бейсбольному матчі: відео

Боєць Конор МакГрегор став почесним гостем під час матчу з бейсболу між командами Чикаго Кабс та Міннесота Твінс. І йому навіть довірили зробити перший символічний кидок. Але щось пішло не так.

МакГрегор урочисто вийшов на пітчерську гірку для того, щоб зробити кидок. Кидав він лівою рукою. Але кидок був настільки невдалим, що м'яч просто полетів в сторону.

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Такий кидок викликав лише сміх у присутніх. У тому числі в самого МакГрегора.

"Найбільш руйнівний перший кидок, який коли-небудь бачив. Тут є і злість, і сила", – пожартував МакГрегор після своєї невдачі.

Нагадаємо, що МакГрегор зараз проходить процедуру відновлення після важкого перелому, який він отримав в бою проти Дастіна Пор'є.