Конор МакГрегор може прилетіти у Київ на бій Берінчика

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категорія Конор МакГрегор вдруге може побувати у Києві. Зірковий ірландець, ймовірно, відвідає бій українця Дениса Берінчика проти Артема Лобова.

Конор міг приїхати глядачем

Про це повідомив глава промоушена "Махач" Андрій Лімонтов. Він заявив, що Конор планував відвідати бій Берінчик – Лобов ще до поразки Дастіну Пор'є.

Це цікаво Порядні арештанти мене не зрозуміють, – Берінчик про бій з російським репером Моргенштерном

Насправді це обговорювалося. Він міг приїхати глядачем, якби у своєму поєдинку здобув перемогу. Зараз є якась вірогідність, що він приїде, але впевненості немає. Тут психологічний момент же,

– заявив Лімонтов.

МакГрегор, який товаришує з Лобовим нещодавно програв Пор'є, зазнавши моторошного перелому ноги.

"У спорті таке буває. Наприклад, людина програла і закрилася у собі: "Нікуди не хочу, нікуди не поїду". І пропадає з радарів на якийсь час", – резюмував Лімонтов.

Бій Берінчик – Лобов відбудеться 24 липня у Києві. Бійці зустрінуться у рамках ліги кулачних боїв. Українець офіційно дебютує у поєдинках на голих кулаках. Початок шоу о 20:00.