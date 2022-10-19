Владислав Кочергін відіграв повний кубковий матч та приніс своїй команді перемогу. Вже на п'ятій компенсованій до поєдинку хвилині, повідомляє 24 канал.
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Переможний гол у Кубку
Футболіст Заглембє втратив м'яч поблизу кутового прапорця. Гравець Ракува змістився ближче до центру та віддав під удар Кочергіну. Владислав потужним ударом в один дотик прошив сітку воріт суперника.
Рахунок став 0:1 на користь Ракува, який пробився в 1/8 фіналу Кубка Польщі.
Заглембє – Ракув: відеоогляд матчу (гол Кочергіна з 2:40)
Українець виступає за польський клуб із кінця березня 2022 року. До переходу грав за луганську Зорю та переїхав у Польщу у статусі вільного агента.
Наступний поєдинок Ракув проведе 22 жовтня вдома проти Корони у польській Екстракляси. У чемпіонаті команда Кочергіна лідирує у турнірній таблиці. За 13 турів набрала 29 очок.