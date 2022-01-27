Ще є шанс втілити мрію у реальність
33-річний колишній гравець Шахтаря ще може одягнути футболку Атлетіко Паранаенсе. Бразильський клуб відновив інтерес після того, як футболіст голосно заявляв, що мріє виступати за цю команду.
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Атлетіко Паранаенсе – клуб із рідного регіону Марлоса. Тому футболіст хоче допомогти саме цій команді. Боси бразильського клубу готові дати шанс футболісту.
До кінця січня 2022-го року стане відомо, чи відбудеться трансфер Марлоса.
Сам Марлос до відновлення зацікавленості заявляв, що готовий переїхати у чемпіонат США. Але от клуб, у який майже погодився переїхати, так і не сказав. Бразилець додав, що відмовив усім, чекаючи пропозицію від команди з рідного регіону країни.
Раніше його сватали у харківський Металіст, за який вінгер виступав два роки.
Марлос у Шахтарі: головне
- Останнім клубом у кар'єрі гравця став донецький Шахтар, якому він віддав 8 сезонів.
- За цей час зіграв 287 матчів, у яких забив 74 м'ячі.
- У своєму останньому сезоні за "гірників" відіграв 26 поєдинків, у яких відзначився 3 голами та 6 асистами.
- Покинув донеччан у грудні 2021-го.