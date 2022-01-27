Ще є шанс втілити мрію у реальність

33-річний колишній гравець Шахтаря ще може одягнути футболку Атлетіко Паранаенсе. Бразильський клуб відновив інтерес після того, як футболіст голосно заявляв, що мріє виступати за цю команду.

До теми Марлос визначився з клубом: ексгравець збірної України не повернеться у Металіст

Атлетіко Паранаенсе – клуб із рідного регіону Марлоса. Тому футболіст хоче допомогти саме цій команді. Боси бразильського клубу готові дати шанс футболісту.

До кінця січня 2022-го року стане відомо, чи відбудеться трансфер Марлоса.

Сам Марлос до відновлення зацікавленості заявляв, що готовий переїхати у чемпіонат США. Але от клуб, у який майже погодився переїхати, так і не сказав. Бразилець додав, що відмовив усім, чекаючи пропозицію від команди з рідного регіону країни.

Раніше його сватали у харківський Металіст, за який вінгер виступав два роки.

Марлос у Шахтарі: головне