Переплутав назву своєї команди: Мілевський розвеселив учасників пресконференції

Легенда київського Динамо Артем Мілевський відновив кар'єру футболіста на аматорському рівні. Наразі зірковий форвард захищає кольори медійного клубу IGNIS.

У Києві відбулося представлення Артема Мілевського як гравця медіаклубу IGNIS. Під час пресконференції колишній гравець Динамо та збірної України розвеселив усіх присутніх в залі, пише 24 Канал.

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Мілевський осоромився на пресконференції

На початку спілкування Мілевський переплутав назву команди, чим спровокував сміх своїх партнерів, які довго не могли заспокоїтися.

Взагалі, я радий, що приєднався до клубу Інгіс... Ігніс. Блін, треба було потренуватися. Я бачу величезний успіх у цьому, тому що ми залучаємо дітей... Чого ти іржеш? Бл…,

– почав свій виступ Мілевський.

Мілевський переплутав назву команди: дивіться відео

Життя Мілевського поза великим футболом