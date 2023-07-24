Аргентинський форвард Лео Мессі потужно дебютував за Інтер Маямі. У матчі проти Крус Асуль він забив переможний гол на останній хвилині матчу.

Найвеличніший в історії

Один зі спонсорів футболіста не упустив можливість, щоб креативно привітати Мессі з такою подією. Компанія вирішила відсвяткувати гол в унікальний спосіб.

На честь аргентинця, для якого цей гол став 808-м у кар'єрі, вона розташувала таку ж кількість кіз у чітко змодельованій формі, щоб утворилося обличчя Мессі.

Це відсилка до порівняння Лео з цими тваринами через абревіатуру GOAT, що означає Greatest of All Time – найкращий за весь час.

Дивіться відео з перформансом на честь аргентинця

Зазначимо. Наступний матч Ліонель Мессі у футболці нового клубу може зіграти вже 26 липня. Суперником Інтер Маямі буде Атланта Юнайтед. Початок матчу о 02:30.