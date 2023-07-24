Аргентинский форвард Лео Месси мощно дебютировал за Интер Майами. В матче против Крус Асуль он забил победный гол на последней минуте матча.

Величайший в истории

Один из спонсоров футболиста не упустил возможность, чтобы креативно поздравить Месси с таким событием. Компания решила отпраздновать гол уникальным способом.

В честь аргентинца, для которого этот гол стал 808-м в карьере, она расположила такое же количество коз в четко смоделированной форме, чтобы образовалось лицо Месси.

Это отсылка к сравнению Лео с этими животными через аббревиатуру GOAT, что означает Greatest of All Time – лучший за все время.

Смотрите видео с перформансом в честь аргентинца

Отметим. Следующий матч Лионель Месси в футболке нового клуба может сыграть уже 26 июля. Соперником Интер Майами будет Атланта Юнайтед. Начало матча в 02:30.