Компанія Discovery, яка володіє Eurosport, оголосила про припинення мовлення в Росії
9 березня 2022 , 15:27Читать новость на русском
Джерело:Variety
Discovery вирішив призупинити роботу у Росії через вторгнення до України. До цієї телемережі також входить і Eurosport.
У телемережі було 15 каналів, серед яких і Eurosport. Зазначають, що без роботи лишилося 65 працівників.
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Discovery працює в Росії через "Медіа Альянс" – потужна національна медіагрупа країни. Вона володіє найбільшим російським мовником – прокремлівським "Першим каналом" і компанією платного телебачення Viasat.
Юристи Discovery уважно вивчають умови спільного підприємства з Росією. Також можливо, що найближчим часом компанія повністю розірве угоду з країною-агресором.
Що відомо про телемережу
- Eurosport — мережа спортивних телевізійних каналів, що належить та керується американською медіакомпанією Discovery, Inc.
- Eurosport вперше був запущений на європейських супутниках 5 лютого 1989, як частина каналів British Sky Broadcasting.
- 1991 року новим власником Eurosport стала французька TF1 Group. 21 грудня 2012 року Discovery придбала 20% акцій у TF1 Group за €170 млн ($221,6 млн). 21 січня 2014 року Discovery збільшив свою частку до 51 % акцій, ставши основним акціонером підприємства, а в липні 2015 року викупив акції за € 491 млн, щоб стати єдиним акціонером.