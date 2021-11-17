Коммі розповів, чим дивуватиме Ломаченка на ринзі

Річард Коммі буде наступним суперником Василя Ломаченка. Ганець розповів про очікування перед поєдинком.

Коммі: Підійду до бою з розумом

34-річний ганський боксер готується до свого вже другого поєдинку у 2021 році. Василь Ломаченко теж вдруге вийде на ринг цього року.

Читайте також Коммі хоче завдати болючої поразки Ломаченку, як це раніше зробив Лопес

Річард Коммі розповів, чим дивуватиме українця. Ганець обіцяє з "холодною" головою підійти до цього протистояння, назвавши Ломаченка одним із найкращих боксерів світу. Якщо все піде за планом Річарда, то саме йому вдасться завдати Василю першої поразки у 2021 році

Думаю, пресинг – один із моментів, який я маю застосувати. Я не знаю, що відбуватиметься у рингу. Можу пообіцяти, що підійду до бою з розумом і не бігтиму попереду потягу. Мій кут підкаже, як і що робити у бою. Якщо все піде добре, то, безперечно, я виграю. Завжди круто битися з найкращими. Тоді люди бачать, з якого ти тіста,

– відповів суперник Ломаченка.

Що відомо про бій Ломаченко – Коммі

Боксери вийдуть на ринг 11 грудня 2021 року на арені "Madison Square Garden", що у Нью-Йорку.

Вже випустили офіційний постер бою.

У ЗМІ вже поширюють чутки про гонорар бійців за протистояння. Начебто Ломаченко отримає за це двобій 750 тисяч доларів, а його суперник – 250 тисяч. Однак ці суми можуть значно зрости, все залежить від купівлі трансляцій.

Коммі востаннє виходив на ринг у лютому 2021 року, коли у 6-му раунді нокаутував домініканця Джексона Мартінеса. Ломаченко ж влітку того ж року відправив у нокаут японського боксера Масайоші Накатані.

. Річард Коммі провів на професійному рингу вже 33 поєдинки, у яких здобув 30 перемог (27 – нокаутом) і тричі програв.