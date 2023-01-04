Приїхав в США не лише заради грошей: український боксер готує сюрприз для вболівальників

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян зробив коментар напередодні бою з американським проспектом Джароном Еннісом. На кону поєдинку – тимчасовий пояс чемпіона IBF.

У суботу, 7 січня, Карен Чухаджян дебютує на боксерському рингу в США. Суперник українця доволі серйозний – американець Джарон Енніс, який обіцяє вирости в зірку світового боксу.

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Незважаючи на статус аутсайдера поєдинку, Чухаджян обіцяє підготувати сенсаційний результат. Втім, за перемогу Карена вболіватимуть всі українські любителі боксу.

Я не їду в США лише заради грошей. Я роблю це, щоб дати великий бій. Я хочу, щоб усі залишилися задоволені моїм виступом. Ми робимо це для вболівальників. Я планую зробити великий сюрприз,

– сказав Чухаджян.

Кар'єра Карена Чухаджяна

Карен Чухаджян розпочав професійну кар'єру в 2015 році.

Єдиної поразки Карен зазнав в першому турнірі, коли провів за вечір три поєдинки, один з яких завершився поразкою.

Всього Чухаджян здобув 21 перемогу у 22 поєдинках, 11 з яких нокаутом.

Карен Чухаджян тренується під керівництвом екс-чемпіона світу за версією WBA В'ячеслава Сенченка.

Свій останній поєдинок Чухаджян провів 2 липня 2022 року. Тоді 26-річний українець переміг нокаутом в шостому раунді австралійця Блейка Мінто.