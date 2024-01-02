Сповнена амбіцій розвинути успіх: Світоліна прокоментувала першу перемогу в новому році

У вівторок, 2 січня, Еліна Світоліна провела свій перший матч у 2024 році. Суперницею українки була експерша ракетка світу Каролін Возняцкі.

Матч відбувся в рамках турніру WTA 250 в Окленді. Еліна у двох сетах здобула перемогу (6:4, 6:3) та пробилася в 1/8 фіналу, пише 24 Канал.

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Повага до суперниці й амбітні плани

Ця гра стала першою за 4 місяці для українки, яка завершила виступи у попередньому сезоні на початку вересня через пошкодження ноги. Світоліна та Возняцкі зустрілись вшосте на корті, і Еліна здобула п'яту перемогу. Востаннє вони грали між собою у 2018 році, після чого встигли стати молодими матусями та повернутися в Тур.

По завершенню матчу українська тенісистка прокоментувала гру та поділилася емоціями стосовно повернення до змагань данської спортсменки. Еліна заявила, що рада знову грати проти 33-річної суперниці, яка 3 з половиною роки була відсутня в Турі.

Здобути таку хорошу перемогу проти Каролін значить для мене дуже багато. Вона чудова гравчиня. Я дуже рада, що вона повернулася. Нарешті ми знову можемо грати довгі розіграші,

– сказала Світоліна.

Також українка розповіла про свої плани на сезон-2024. Вона заявила, що ставить перед собою високі цілі та хоче розвинути успіх, якого досягла у 2023 році, коли з другої тисячі піднялася на 25-те місце світового рейтингу, за що отримала нагороду "Повернення року" від WTA:

"Це був досить насичений рік для мене. У мене було кілька чудових матчів і великих перемог. Дуже задоволена досягнутим рівнем. Зараз новий рік, я маю ще вищі цілі. Дуже рада, що починаю новий рік з перемоги, спробую розвинути цей успіх".

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Еліна Світоліна зіграє з переможницею US Open-2021 Еммою Радукану з Великої Британії. Це буде перша очна зустріч зіркових тенісисток.

. На турнірі в Окленді також продовжує свої виступи Леся Цуренко. Її наступною суперницею буде Діан Паррі з Франції.