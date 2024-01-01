Українська тенісистка Даяна Ястремська повідомила в інстаграмі, що в новорічну ніч росіяни влучили в будинок, де живе її бабуся. Нагадаємо, що спортсменка народилася в Одесі, там проживає її родина.
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Спортсменка розповіла "привітання" росіян на Новий рік
"В цьому будинку живе моя бабуся! О 1:26 ночі стався ракетний удар. Ось так моя частина родини зустріла новий рік вдома", – написала Ястремська.
Також спортсменка опублікувала світлину, де видно займання будинку.
Будинок, де проживає бабуся тенісистки / Скриншот
Що відомо про дронову атаку на Одещині
- Російська армія випустила по Одещині у новорічну ніч майже 30 безпілотників.
- Внаслідок падіння збитих дронів пошкоджено щонайменше три багатоквартирних будинки, три приватні будинки, господарські споруди. Один з безпілотників влучив в припортовий термінал, там травмованих немає.
- Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток, ще троє людей ушпиталили, повідомив керівник ОВА Кіпер.