"Мудрику потрібно прогресувати": Почеттіно прокоментував гру українця в матчі з Арсеналом

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно поділився своїми враженнями від лондонського дербі. Аргентинський фахівець окремо зупинився на грі українця Михайла Мудрика.

Михайло Мудрик став одним героїв поєдинку 9-туру АПЛ проти Арсеналу (2:2). Український вінгер забив свій другий гол в АПЛ, а також заробив пенальті в першому таймі.

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Почеттіно: Мудрику потрібно ще прогресувати

За рахунку 2:0 на користь Челсі тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно замінив Мудрика на центрфорварда Ніколаса Джексона, сподіваючись посилити тиск на "канонірів". Проте в підсумку "пенсіонери" пропустили два голи та втратили важливу перемогу.

На післяматчевій пресконференції тренер Челсі пояснив, чому замінив Мудрика.

Нам потрібна була заміна, треба було посилити тиск завдяки Ніко Джексону попереду. Гра була ближче до 3:0, ніж до 2:1. Ми хотіли тиснути, а не захищати результат 2:0,

– сказав Почеттіно.

Аргентинський фахівець похвалив Мудрика за гру, але наголосив, що українець повинен ще додати. Ось тоді ми всі побачимо Михайла у всій красі.

Він грав добре, йому все ще потрібно прогресувати. На мою думку, він ще не перебуває у своїй найкращій формі,

– заявив наставник Челсі.

Мудрик в Челсі