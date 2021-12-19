Цимбал: На такі виступи впливає психологія
На жаль, біатлоністу поки що не вдалося продемонструвати хороших результатів. У жодній з гонок йому не вдалося потрапити до залікової зони.
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Цимбал наголошує, що кожна з невдач дуже сильно б'є по психіці.
"Певно, що на такі виступи впливає психологія. Поки що не виходить продемонструвати хороший результат. Наскільки добрий, аби бути впевненим, що тебе візьмуть в естафету. З двох спринтів я жодного разу не потрапив до персьюту. Це дуже поганий результат, який б’є по психіці", – сказав біатлоніст.
За словами біатлоніста, він ніколи не звертався до психолога. Проте не розглядає співпрацю зі спеціалістом у майбутньому.
Поки що сам справляюся зі своїми думками, знаходжу відповіді на свої помилки,
– зазначив Богдан.
Біатлоніст вважає, що психолог необхідний збірній.
"Це важливий фактор в команді. Бо все залежить насамперед від думок. Якщо мозок буде налаштований на роботу, то буде необхідний результат", – підсумував спортсмен.
Раніше лідер чоловічої збірної з біатлону Дмитро Підручний розповів сайту 24 каналу про роботу з психологом. Він вирішив звернутися до спеціаліста після сезону-2020/2021.