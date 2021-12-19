Цимбал: На такі виступи впливає психологія

На жаль, біатлоністу поки що не вдалося продемонструвати хороших результатів. У жодній з гонок йому не вдалося потрапити до залікової зони.

Читайте також Ми будемо сильними на цій Олімпіаді, – біатлоніст збірної України Цимбал

Цимбал наголошує, що кожна з невдач дуже сильно б'є по психіці.

"Певно, що на такі виступи впливає психологія. Поки що не виходить продемонструвати хороший результат. Наскільки добрий, аби бути впевненим, що тебе візьмуть в естафету. З двох спринтів я жодного разу не потрапив до персьюту. Це дуже поганий результат, який б’є по психіці", – сказав біатлоніст.

За словами біатлоніста, він ніколи не звертався до психолога. Проте не розглядає співпрацю зі спеціалістом у майбутньому.

Поки що сам справляюся зі своїми думками, знаходжу відповіді на свої помилки,

– зазначив Богдан.

Біатлоніст вважає, що психолог необхідний збірній.

"Це важливий фактор в команді. Бо все залежить насамперед від думок. Якщо мозок буде налаштований на роботу, то буде необхідний результат", – підсумував спортсмен.

Раніше лідер чоловічої збірної з біатлону Дмитро Підручний розповів сайту 24 каналу про роботу з психологом. Він вирішив звернутися до спеціаліста після сезону-2020/2021.

До слова. Повне інтерв'ю Богдана Цимбала читайте на сайті 24 каналу за посиланням.