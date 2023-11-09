Лунін та легіонер Шахтаря увійшли у символічну збірну Ліги чемпіонів

Четвертий тур групового раунду Ліги чемпіонів став справжньою приємною несподіванкою для українських уболівальників футболу. Спершу Шахтар втретє в історії обіграв Барселону, а вже наступного дня у воротах Реала феєрив наш Андрій Лунін.

Донецький клуб завдяки голу Данила Сікана взяв реванш у Барселони за поразку 2:1 у попередньому матчі. Шахтар мінімально обіграв "блаугранас" 1:0 та взяв три очки. Це було 7 листопада.

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Український слід у Лізі чемпіонів

Вже наступного дня Реал зіграв проти Браги у Лізі чемпіонів. Ніхто й не очікував побачити у старті "вершкових" Андрія Луніна. Спершу так і було, ворота мадридців повинен був захищати Кепа. Але на передматчевій розминці іспанець відчув дискомфорт та заявив тренерському штабі, що не зможе зіграти проти суперника з Португалії.

Реал у терміновому порядку зробив заміну голкіпера прямо перед виходом на футбольне поле.

Лунін вийшов у старті "вершкових" та провів матч на відмінно. Вже на початку поєдинку Андрій парирував пенальті Браги та до фінального свистка зберіг свої володіння "на замку". Реал же ж доволі легко обіграв португальського суперника з рахунком 3:0.

Український воротар вкотре довів, що Карло Анчелотті його відверто недооцінює.

Гру Луніна відзначили у Європі. Спершу Андрій потрапив у команду тижня за версією статистичного порталу SofaScore та у добірку найкращих сейвів у 4-му турі групового раунду ЛЧ.

Згодом український воротар Реала ще й увійшов у команду найкращих футболістів 4-го туру за кількістю балів, які вони принесли користувачам Fantasy ЛЧ. У Луніна їх 12.

У захисті цієї одинадцятки своє місце зайняв ще й фланговий захисник Шахтаря Георгій Гочолеішвілі, який віддав прицільну та гольову передачу на голову Данила Сікана. У грузина теж 12 очок.



Команда 4-го туру групи ЛЧ від УЄФА / Фото Ліги чемпіонів

Відзначимо, що для Луніна цей поєдинок став лише третім у поточному сезоні-2023/2024 за Реал. Натомість легіонер Шахтаря провів свій 11-й матч, у яких віддав 3 гольові передачі.