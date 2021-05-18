Команда Усика відновила переговори про бій з Джошуа на фоні судового рішення проти Ф'юрі

Непереможний Олександр Усик не полишає надій зустрітися з Ентоні Джошуа за титули WBA, WBO, IBF. Команда українця відновила переговори про бій з представниками Джошуа.

Два олімпійські чемпіони зійдуться у ринзі

Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів, що відновив перемовини з Едді Хірном, менеджером Джошуа.

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Тепер у Джошуа не буде реального виправдання. Джошуа не уникнути Усика, прийшов час виконати зобов'язання. Два олімпійські чемпіони Лондона зійдуться лицем до лиця на рингу через 9 років. Ось це історія. Тепер у нас є можливість організувати бій якомога швидше,

– сказав Красюк.

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