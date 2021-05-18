Команда Усика відновила переговори про бій з Джошуа на фоні судового рішення проти Ф'юрі

Непереможний Олександр Усик не полишає надій зустрітися з Ентоні Джошуа за титули WBA, WBO, IBF. Команда українця відновила переговори про бій з представниками Джошуа.
Два олімпійські чемпіони зійдуться у ринзі
Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів, що відновив перемовини з Едді Хірном, менеджером Джошуа.
Варте уваги Усик отримав пропозицію про проведення статусного бою проти непереможного боксера
Тепер у Джошуа не буде реального виправдання. Джошуа не уникнути Усика, прийшов час виконати зобов'язання. Два олімпійські чемпіони Лондона зійдуться лицем до лиця на рингу через 9 років. Ось це історія. Тепер у нас є можливість організувати бій якомога швидше,
– сказав Красюк.
Усик скористається рішенням проти Ф'юрі?
- Тайсон Ф'юрі 16 травня оголосив про бій з Ентоні Джошуа 14 серпня у Саудівській Аравії. Його промоутер Боб Арум також підтвердив, що деталі практично узгоджені.
- Боксери мають заробити приблизно від 75 до 100 мільйонів доларів.
- Та на заваді поєдинку Джошуа – Ф'юрі несподівано став Деонтей Уайлдер. Американець виграв суд і Ф'юрі зобов'язали дати реванш.
- Повідомляється, що для поєдинку Ф'юрі – Уайлдер навіть зарезервована арена у Лас-Вегасі. Британець має час провести бій до 15 вересня.
- Таким чином, Ф'юрі доведеться відкласти бій з Джошуа. Натомість британець може зустрітися з Усиком, який є офіційним претендентом на титул WBO.